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Fatih'te şehit olan Zafer Mat'ın kızının gözyaşları! Polis katili suç makinesi çıktı

İHA
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Giriş: 24.04.2022 15:46
Güncelleme:24.04.2022 15:46
İstanbul Fatih’te gece saatlerinde takibine aldıkları bir şüphelinin taşlı saldırısına uğrayan 27 yıllık polis memuru Zafer Mat başına aldığı darbeyle yere düşerek şehit oldu. 48 yaşındaki Mat için bugün İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi’nde uğurlama töreni düzenlendi. Törende şehidin tabutuna sarılan eşinin "Seni çok özledim sevgilim" diye feryat ederken küçük kızı da gözyaşlarına boğuldu. Polis memurunu şehit eden şüphelinin 16 suç kayıtlı azılı suçlu Burhan B. olduğu öne sürüldü. Şüpheli Burhan B. Asayiş Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.
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