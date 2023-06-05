05 Haziran 2023, Pazartesi
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Fatih Portakal açıkladı! İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında ipler atıldı! Baba-Oğul ilişkisi sona erdi... .
Türkiye tarihi seçimleri geride bırakırken HDP ve PKK desteğine rağmen seçilemeyen ve istifaya yanaşmayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu MYK üyelerini istifa ettirerek yeni kurultay için hazırlıklara başladı. CHP fondaşı Fatih Portakal Ekrem İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında yapılan görüşmeye ilişkin konuşurken Kılıçdaroğlu'nun Ekim ayındaki kurultayda aday olacağını ve seçilmesinin kesin olduğunu vurgulamıştı. Portakal ayrıca, muhafeletin İBB Meclisi'nde çoğunluğu sağlaması durumunda ise İmamoğlu'nun CHP Genel Başkanlığı'na geçeceğini belirtmişti. Fatih Portakal bu kez yaptığı açıklamada, İmamoğlu ile Kılıçdaroğlu arasında sabah kahvaltısı sonrası iplerin atıldığını açıklandı. Baba-oğul ilişkisi sona eriyor….