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Fatih Erbakan Ümraniye’de halk buluştu: İnanç özgürlüğü muhalfetin hedefinde

A Haber
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Giriş: 02.05.2023 12:42
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ümraniye'de Sevgi Yürüyüşü’ne katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi. Fatih Erbakan'ın hedefinde HDP'li 7'li koalisyon vardı, terör örgütlerinin ve LGBT lobilerinin muhalefete destek verdiğini söyledi.
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