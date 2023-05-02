Fatih Erbakan Ümraniye’de halk buluştu: İnanç özgürlüğü muhalfetin hedefinde

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ümraniye'de Sevgi Yürüyüşü’ne katıldı, vatandaşlarla bir araya geldi. Fatih Erbakan'ın hedefinde HDP'li 7'li koalisyon vardı, terör örgütlerinin ve LGBT lobilerinin muhalefete destek verdiğini söyledi.

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