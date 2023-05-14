Fatih Erbakan Ankara'da oyunu kullandı: Seçimler hayırlı olsun

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Ankara'da eşi ile oyunu kullandı. Ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Fatih Erbakan, seçimlerin hayırlı olmasını dileyerek, "Seçimlerin Türkiye genelinde huzur ve barış içerisinde gerçekleşmesinden büyük bir bahtiyarlık duyuyoruz. Bu seçimlerin benim için önemi, ilk defa bir parti genel başkanı olarak bir seçim geçiriyorum ve oy kullanmış oluyoruz. Daha önce rahmetli anne ve babamla birlikte oy kullanmak için sandık başına geliyorduk ama bu sefer parti genel başkanı olarak oyumuzu kullandık. İnşallah hayırlı olur. Önemli olan yeni kurulacak hükümetin ve yeni belirlenecek Meclis'in verimli bir şekilde çalışması ve milletin hayrına işler yapmasıdır" dedi.

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