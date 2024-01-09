Fatih Camii’nde provokatif saldırı

Fatih Camii İmamı Galip Usta ile öğrencisinin bıçaklı saldırısıyla ilgili soruşturma sürüyor. Bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren zanlı emniyette sorgulanıyor. Yaralıların tedavisi ise devam ediyor. Son durumu A Haber muhabiri Tülay Açiçek Tosun aktardı.

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