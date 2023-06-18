18 Haziran 2023, Pazar
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Fatih Altaylı'nın YouTube kanalı abone toplama çabası! Yine aynı senaryo! Milli gururumuz KAAN'ı hedef aldı
Seçim dönemi sırasında asılsız bilgilerle kamuoyunu yanıltmaya çalışan gazeteci Fatih Altaylı, Milli Muharip Uçak'ı (KAAN) hedef aldı. KAAN'ın pistte 'motor takılmış tekerlekle hareket ettiğini' öne süren Altaylı, 'Motorla mı gidiyor, tekerleklerine motor mu koymuşlar onunla mı gidiyor. İnsanlara hayal satmayın. Büyük yalanlar söylemeyin.' ifadelerini kullandı.