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Fatih Altaylı'dan bu kez de ekonomi üzerinden algı operasyonu! Bloomberg'den sonra sahneye çıktı KKM'yi hedef aldı

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Giriş: 09.07.2023 23:13
Güncelleme:10.07.2023 13:17
Her dönem vatandaşa üstten bakan ve hakaretler yağdıran Fatih Altaylı, küfürbaz ifadelerine şimdi de sosyal medya üzerinden devam ediyor. Geçtiğimiz dönemlerde vatandaşa "yavşak, it sürüsü" gibi ifadeler kullanarak hakaret eden, Diyanet'e yakışıksız ifadelerle saldıran Altaylı; şimdi de ekonomi üzerinden algı yaparak açıklandığı dönem doların yüzde 50'yi aşkın düşüşüne neden olan KKM'yi hedef aldı.
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