20 Mayıs 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları "Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş"

"Faşizm bunların ruhuna sirayet etmiş"

ahaber.com.tr
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 20.05.2023 11:17
Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci tura kaldı. Peki ak parti İstanbul’da 28 Mayıs'a nasıl hazırlanıyor? İstanbul için hangi özel çalışmalar yapılacak? Söz A Haber muhabiri Kübra Kılıç ve konuğu Sancaktepe Belediye Başkanı aktardı.
28 Mayıs’ta onlara gereken dersi vereceğiz
"28 Mayıs'ta onlara gereken dersi vereceğiz"
Talimat geldi teşkilat sahada
Talimat geldi teşkilat sahada
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Hedeflendiği gibi 60 günde bitirildi
Depremzedelere hakarete sert tepki!
Depremzedelere hakarete sert tepki!
CHP’den Erdoğan pankartlarına saldırı!
CHP'den Erdoğan pankartlarına saldırı!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
PKK elebaşı Müslim’den Kılıçdaroğlu’na destek!
28 Mayıs’ta bu densizlere cevabı verelim
"28 Mayıs'ta bu densizlere cevabı verelim"
Amsterdam Başkonsolosu A Haber’de
Amsterdam Başkonsolosu A Haber'de
Erdoğan’ı yeniden seçmek zorundayız
"Erdoğan'ı yeniden seçmek zorundayız"
Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz
"Akdeniz’de Türkiye’siz proje olmaz"
Hesap şaştı! 39 vekil kaptırdı
Hesap şaştı! 39 vekil kaptırdı
Teröristin mezarında Kılıçdaoğlu’na oy istedi!
Teröristin mezarında Kılıçdaoğlu’na oy istedi!
Daha Fazla Video Göster