Fas depreminde Van ayrıntısı! 2011'de Van'ı yıkan depremi Fas depremi ile benzer mi?

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Fas'ı sarsan depremin 2011'deki Van depremi ile benzerlik taşıdığını açıkladı. Hasan Sözbilir, A Haber muhabiri Tayfun Er'e özel açıklamalarda bulundu.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN