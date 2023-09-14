Fas depreminde bilanço ağırlaşıyor! Depremde 3 bine yakın kişi öldü, en az 5 bin kişi de yaralandı

Fas, tarihinin en büyük felaketlerinden birini atlatmaya çalışıyor. Birçok kenti etkileyen depremde binlerce kişi hayatını kaybetti, binlercesi de yaralandı. Yıkımın büyük olduğu kentlerde arama kurtarma çalışmaları da sürüyor. Ekibimizden Alpaslan Düven gelişmeleri aktardı.

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