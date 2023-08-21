21 Ağustos 2023, Pazartesi
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Farklı senaryoların kilit aktörü: Türkiye
Rusya'nın tahıl anlaşmasına dönüş için talep ettiği şartlara kulak tıkayan Batı, alternatif senaryolara yoğunlaşmış durumda. Dünya medyası çok sayıda iddiayı gündeme taşırken bunların en çarpıcısı İngiliz ve Alman basınında yer aldı. Ukrayna'yı devre dışı bırakmak isteyen Rusya'nın üst düzey görüşmelere başladığını öne süren gazeteler, Türkiye'nin bir kez daha masada olduğuna vurgu yaptı.