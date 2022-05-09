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Falyalı soruşturmasında yeni detay! Suç örgütünün şeması ortaya çıkarıldı

A Haber
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Giriş: 09.05.2022 12:38
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uzun namlulu silahlarla öldürülen Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 13 kişilik örgütün lideri Mustafa Söylemez 1 numaralı şüpheli. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz anlattı.
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