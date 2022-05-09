09 Mayıs 2022, Pazartesi
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Falyalı soruşturmasında yeni detay! Suç örgütünün şeması ortaya çıkarıldı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde uzun namlulu silahlarla öldürülen Halil Falyalı ve şoförüyle ilgili yürütülen soruşturmada yeni detaylar ortaya çıktı. 13 kişilik örgütün lideri Mustafa Söylemez 1 numaralı şüpheli. Detayları A Haber muhabiri Rıza Açıkgöz anlattı.