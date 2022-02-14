Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 10’a yükseldi

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltı sayısı ona yükselirken, üç şüpheli için ek gözaltı süresi alındı. Öte yandan, cinayet silahları da bulundu. Ayrıntılar, A Haber muhabiri Kübra Kılıç canlı yayında aktardı.