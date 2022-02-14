14 Şubat 2022, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Falyalı cinayetinde gözaltı sayısı 10'a yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde öldürülen Halil Falyalı cinayetiyle ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Gözaltı sayısı ona yükselirken, üç şüpheli için ek gözaltı süresi alındı. Öte yandan, cinayet silahları da bulundu. Ayrıntılar, A Haber muhabiri Kübra Kılıç canlı yayında aktardı.