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Fahrettin Altun’un evinin fotoğraflandığı olayla ilgili Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı

İHA
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Giriş: 20.10.2021 12:37
İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin ‘suç işlemeye tahrik’ ile ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 10 buçuk yıla kadar hapsi istenen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu hakim karşısına çıktı. CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun’un Kuzguncuk'taki evinin 21 Nisan 2020 tarihinde fotoğraflarının izinsiz çekilmesine ilişkin ‘suç işlemeye tahrik, ‘suçu ve suçluyu övme’ suçlarından 10 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi.
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