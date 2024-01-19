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Fahrettin Altun’dan A Haber muhabiri Ahmet Nazif Vural’a yönelik saldırıya kınama: “Şiddetle kınıyorum”

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Giriş: 19.01.2024 21:29
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, A Haber Televizyonu muhabiri Ahmet Nazif Vural’a yönelik saldırıyı kınadı. Altun yaptığı açıklamada, “A Haber muhabiri Ali Nazif Vural ne yazık ki görevi başında iken öfkeli bir muhalif grubun saldırısına uğradı. Bu yapılan saldırıyı ben bir kere daha şiddetle kınıyorum. Bu saldırgan zihniyet, bu şiddet ve linç kültürü ne yazık ki ideolojik bağnazlıklarından bir türlü kurtulamayan kimi medya kuruluşlarından besleniyor. Bazı basın yayın kuruluşları, üzülerek görüyoruz ki toplumda nefret pompalama çabası içine giriyorlar. İletişim Başkanlığı olarak bu türden çabaların ve saldırıların her zaman karşısındayız ve karşısında olmaya da devam edeceğiz.” dedi.
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