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Fahrettin Altun: Yalan haberler ulusal güvenlik sorunudur!

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Giriş: 29.06.2021 11:57
İletişim Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen ‘’İnternet Medyası ve Haberciliği Çalıştayı'nda bir konuşma gerçekleştiren İletişim Başkanı Fahrettin Altun, ‘’Hakikatin çarptırılmasının son örneğini 'Katarlı öğrencilere sınavsız tıp eğitimi' ve 'Kız yurdundan çıkan silahlar' haberlerinde gördük. Ana muhalefetin lideri de bu yalanın peşine takıldı, hatta bayraktarlığını yaptı. Biz gerekli açıklamaları yaptık, yalanı yayan internet sitesi 27 saat sonra geri adım attı ve özür diledi. Bu çarpıtma haber medya terörü örneğidir. Bunu basit bir hata olarak görmüyoruz. Yalan haber ulusal güvenlik sorunu olarak görülmelidir.’’ dedi.
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