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Fahiş fiyata rekor ceza yolda

A Haber
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Giriş: 30.11.2023 12:03
Kalıcı konutların yapımı sürerken ortaya çıkan fırsatçılar için de devlet harekete geçti. Bu kapsamda yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fahiş fiyat uygulayanlara ceza 10 kat artıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.
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