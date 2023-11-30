Fahiş fiyata rekor ceza yolda

Kalıcı konutların yapımı sürerken ortaya çıkan fırsatçılar için de devlet harekete geçti. Bu kapsamda yapı malzemelerinin satışında ve yapım işlerinde fahiş fiyat uygulayanlara ceza 10 kat artıyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Kübra Kılıç aktardı.

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