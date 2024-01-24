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Fahiş fiyat-stokçuluğa 103 milyon TL ceza! Bakanlık fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara para cezası kesti

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.01.2024 16:49
Ticaret Bakanlığı işletmeleri mercek altına aldı. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptıkları tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu  aktardı.
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