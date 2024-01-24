Fahiş fiyat-stokçuluğa 103 milyon TL ceza! Bakanlık fahiş fiyat ve stokçuluk yapanlara para cezası kesti

Ticaret Bakanlığı işletmeleri mercek altına aldı. Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptıkları tespit edilen işletmelere toplam 103 milyon lira idari para cezası uygulandı. Ayrıntıları A Haber muhabiri İslim İstanbullu aktardı.

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