Fahiş aidata karşı önlem

Site aidatlarına yapılan fahiş zamlar vatandaşların tepkisine neden olurken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı özel birim kurarak harekete geçmişti. Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı son durumu değerlendirdi.