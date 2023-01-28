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Fahiş aidata karşı önlem

ahaber.com.tr
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Giriş: 28.01.2023 14:15
Site aidatlarına yapılan fahiş zamlar vatandaşların tepkisine neden olurken Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı özel birim kurarak harekete geçmişti. Kentsel Tesis Yönetim Derneği Genel Başkanı Suat Sandalcı son durumu değerlendirdi.
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