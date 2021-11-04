Facebook’tan tepki çeken açıklama: Asılsız haberleri ve dezenformasyonu kaldırmıyoruz

Son dakika haberi... Facebook'un Türkiyeden sorumlu Direktörü Azzam Alameddin Meclis'te açıklama yaptı. Dezenformasyonla mücadele hakkında yapılan açıklamada, "Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz" denildi. İletişim Uzmanı – Yazar Ümit Sanlav ve TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel, A Haber canlı yayınında konuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Sanlav, "Bu kesinlikle geçerli bir yol olmadığını düşünüyorum. Tamamen haberin silinmesi gerekir. Ayrıca sadece o mecradan silinmesi değil Google sosyal medya mecralarına düşen haberleri de endeksliyor. Google’dan da ayak izinin mutlaka ve mutlaka silinmesi gerekir. Burada konu sadece habercilik değil burada bir art niyet var." ifadelerini kullandı. Yiğitel, "Böyle tuhaf bir gerekçe olamaz. Yani kaldırmıyoruz görüntülenmesini azaltıyoruz falan peki o kişi hakları nerede? Niye o dolaşıma sokulsun?" şeklinde konuştu.

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