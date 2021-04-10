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Facebook ve İsrail'den veri ortaklığı! 2.7 milyar kullanıcının verileri İsrail'de depolanacak

ahaber.com.tr
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Giriş: 10.04.2021 15:17
Güncelleme:10.04.2021 15:27
İsrail ve Facebook, Tel Aviv'de açmayı planladıkları elektronik çip tasarım merkezi ile gündemde. Peki depolama ve işleme operasyonlarında yapılan bu işbirliği dünya için nasıl bir risk oluşturuyor? Detayları Doç. Dr. Mustafa Bostancı A Haber canlı yayınında değerlendirdi.
Facebook ve İsrail'den veri ortaklığı!
Facebook ve İsrail'den veri ortaklığı!
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