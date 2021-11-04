06 Kasım 2021, Cumartesi
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Facebook temsilcisi Meclis’te sunum yaptı: Asılsız haber ve dezenformasyonu kaldırmıyoruz
Türkiye'de temsilcilik açan sosyal ağ şirketleri Meclis'te sunum yaptı. İlk sunum yapan temsilci ise Facebook temsilcisi. Burada Facebook tarafından skandal bir açıklama yapıldı ve “Asılsız haber ve dezenformasyonu kaldırmıyoruz.” denildi. Detayları Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.