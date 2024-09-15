Fabrika patlamasında 1 can kaybı!

Sakarya'nın Hendek ilçesindeki bir fabrikada meydana gelen patlamada 30 kişi yaralandı. Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde fabrikanın üst katlarında içeride mahsur kalan bir kişinin yanmış cesedine ulaşıldı. Cesedin kimliği yapılacak incelemenin ardından netlik kazanacak.

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