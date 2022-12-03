F-16’ları taklit ederek radarları yanıltıyor! Türkiye’nin en etkili kamikaze İHA’sı Şimşek görücüye çıktı

Hem savaş uçaklarını taklit ederek hava savunma sistemlerini yanıltıyor, hem de Türkiye'nin en etkili kamikaze İHA’sı olarak belirlenen hedefleri imha edebiliyor. TUSAŞ tarafından geliştirilen Şimşek İHa göreve gireceği günü bekliyor. İşte detaylar...

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