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F-16'lar ABD'den ne zaman gelecek? MSB'den süreçle ilgili flaş açıklama! Tarih verildi

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.02.2024 12:49
Son dakika haberine göre Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada F-16'ların ABD'den tedarik süreciyle ilgili bilgi verildi. Bakanlık kaynakları, "Şubat ayı sonuna kadar taslak Teklif ve Kabul Mektuplarının tarafımıza iletilmesi beklenmektedir. 2024 Haziran-Temmuz aylarında takvimin yürürlüğe girmesi beklenmektedir." ifadelerini kullandı.
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