F-16 teklif mektuplarının incelemesi sürüyor! Fiyatlandırma son liste üzerinde yapılacak

Ankara'nın Türk Hava Kuvvetleri'nin ihtiyacını karşılamak için ABD'den talep ettiği F-16'ların taslak teklif ve kabul mektuplarının incelemesi sürüyor. F-16 blok 70 savaş uçağı ve 79 adet F-16 blok 70 modernizasyon kitinin tamamı tek seferde alınmayacak. TSK'nın elinde bulunan F-16'ların modernizasyonuna öncelik verilecek.

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