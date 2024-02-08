08 Şubat 2024, Perşembe
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F-16 sürecinde son 48 saat! F-16'ların tedariği nasıl olacak?
MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıktaki basın bilgilendirme toplantısında Türk Silahlı Kuvvetleri Türkiye'nin ABD'den F-16 alımı konusunda önemli mesajlar verdi "Bu süreçte herhangi bir olumsuzluk beklenmemektedir." denildi. 10 Şubat’a kadar F-16 satışıyla ilgili itiraz süresi doluyor. Peki Amerika F-16’ları Türkiye’ye verecek mi? Nasıl bir yol izlenecek? Uzman isimler A Haber’de yayınlanan Arka plan programında detayları anlattı.