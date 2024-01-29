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F-16 satışında süreç nasıl işleyecek? ABD'den alınacak F-16'lar Türkiye'ye ne zaman teslim edilecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 29.01.2024 14:35
Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye f-16 satışıyla ilgili süreç hız kazandı. Sürecin nasıl işleyeceğini A Haber canlı yayınına katılan İstanbul Gelişim Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Fatih Fuat Tuncer anlattı.
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F-16 satışında süreç nasıl işleyecek?
F-16 satışında süreç nasıl işleyecek?
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