23 Nisan 2022, Cumartesi
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Ezan okurken neler hissediyor? "Güzel ezan okuma" dünya şampiyonu Muhsin Kara A Haber'e konuştu
Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kara yarışmada yaşadıklarını anlatırken ezan okurken neler hissettiğini de paylaştı. İşte detaylar...