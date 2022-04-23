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Ezan okurken neler hissediyor? "Güzel ezan okuma" dünya şampiyonu Muhsin Kara A Haber'e konuştu

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Giriş: 23.04.2022 21:03
Suudi Arabistan'da düzenlenen Kur'an-ı Kerim'i ve Ezanı Güzel Okuma Yarışması'nda ezan dalında birinci olan Muhsin Kara A Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Kara yarışmada yaşadıklarını anlatırken ezan okurken neler hissettiğini de paylaştı. İşte detaylar...
Ezan okurken neler hissediyor
Ezan okurken neler hissediyor
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