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Eyüpsultan'da otobüs kazasından yeni görüntüler | İETT otobüsü durağa çarptı 2 kişi yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 06.01.2022 09:49
Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.
Eyüpsultan’da otobüs kazasından yeni görüntüler | İETT otobüsü durağa çarptı 2 kişi yaralı
Eyüpsultan'da otobüs kazasından yeni görüntüler | İETT otobüsü durağa çarptı 2 kişi yaralı
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