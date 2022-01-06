06 Ocak 2022, Perşembe
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Eyüpsultan'da otobüs kazasından yeni görüntüler | İETT otobüsü durağa çarptı 2 kişi yaralı
Eyüpsultan İslambey Caddesi'nde bir İETT otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu otobüs durağına çarptı. Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş canlı yayında aktardı.