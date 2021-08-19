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Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı’nda neler oluyor? CHP'li İBB mahkeme kararını beklemeden Gençlik Parkı'na yıkım ekipleriyle geldi! Bölge halkı yıkıma engel olmaya çalışıyor

ahaber.com.tr
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Giriş: 19.08.2021 10:41
CHP'li İBB tarafından vatandaşları çileden çıkaran bir hamle daha geldi. İBB ekipleri mahkeme kararını beklemeden Eyüpsultan Yeşilpınar'da bulunan Gençlik Parkı'nı yıkmaya çalışıyor. Bölge sakinleri parklarını yıktırmamak için toplandı. Halk olası bir güvenlik zaafiyetinin yaşanmasından endişe ediyor. İBB ekipleri 3 ay önce de mevctut parkı yıkmaya çalışmış ve halka karşı kaba kuvvet kullanmıştı. O günkü arbedede Ayşe Topçu isimli vatandaş kanlar içinde kalmış ve kolu kırılmıştı.
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