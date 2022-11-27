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EYT’linin kıdem tazminatı nasıl ödenecek?

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.11.2022 11:55
Milyonlarca kişinin gözü kulağı, emeklilikte yaşa takılanlar için yapılacak düzenlemede. Stüdyo konuğumuz Sosyal Güvenlik Uzmanı Emin Yılmaz merak edilen soruları yanıtladı.
EYT’linin kıdem tazminatı nasıl ödenecek?
EYT’linin kıdem tazminatı nasıl ödenecek?
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