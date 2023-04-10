EYT'lilere, emeklilik başvurusunun ardından ilk ödemeler başladı

EYT'liler, emeklilik başvurusunu yapmasının ardından ilk ödemelerine kavuşuyor. Bayram ikramiyesi, maaş promosyonu ve fark ödemesi de alacak EYT'lilere maaş gününe ve seçtiği bankaya göre 18 bin ile 25 bin 250 lira arasında para yatırılacak. Peki EYT'liler ilk maaşta ne kadar para alacak? Kaç günlük fark ödenecek? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

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