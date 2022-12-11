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EYT'DE YAŞ SINIRI OLACAK MI? Kabine kritik başlıklarla toplanıyor! EYT kapsamı için gözler Kabine’de... 2023 asgari ücret ne kadar olacak?

A Haber
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Giriş: 11.12.2022 13:21
Güncelleme:11.12.2022 13:21
Kabine yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanıyor. EYT, asgari ücret, başörtüsü düzenlemesi ve terör operasyonları kabinede ele alınacak başlıklar arasında. Detayları A Haber muhabiri Ece Altuğ aktardı.
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