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EYT'de yaş sınırı olacak mı? Emekli olacakların sayısı artacak mı, azalacak mı?

A Haber
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Giriş: 10.12.2022 10:36
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Bütçe görüşmelerinde EYT düzenlemesinin ay sonuna kadar Meclis'e geleceğini söylemişti. Düzenlemede son durum ne ? EYT’de yaş şartı olacak mı? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
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EYT’de yaş sınırı olacak mı?
EYT'de yaş sınırı olacak mı?
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