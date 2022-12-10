EYT'de yaş sınırı olacak mı? Emekli olacakların sayısı artacak mı, azalacak mı?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin Bütçe görüşmelerinde EYT düzenlemesinin ay sonuna kadar Meclis'e geleceğini söylemişti. Düzenlemede son durum ne ? EYT’de yaş şartı olacak mı? Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.

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