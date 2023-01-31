EYT’de merak edilen sorular! 4 maddelik yasa teklifinde hangi düzenlemeler var?

EYT düzenlemesine ilişkin yasa teklifi Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Bu hafta komisyonda görüşülmesi ve önümüzdeki hafta yasalaşması bekleniyor. Başvuru yapanlar mart ayında ilk maaşlarını alabilecek. Prim günü 5 binden başlayıp 5 bin 975'e kadar çıkabilecek. Teklifin ayrıntıları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

Milyonlarca insanın beklediği EYT düzenlemesi dün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemenin perşembe günü komisyonda görüşülmesi ve önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Yasanın çıkmasının ardından başvuru yapanlar mart ayında ilk maaşlarını alabilecek. Prim günü 5 binden başlayıp 5 bin 975'e kadar çıkabilecek.

4 maddeden oluşan teklifte taşerondan kadroya geçenlerin emeklilik şartı kaldırıldı. Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş zaman içerisinde ise 5 milyon vatandaş faydalanacak. Tüm vatandaşlar yaşa takılmadan emekli olabilecek. Çalışan emekliler için 5 puan destek primi verilecek. Teklifin ayrıntıları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.

MECLİS'E SUNULAN EYT TEKLİFİNDE NE VAR?

* 4 MADDEDEN OLUŞAN SADE VE KAPSAMLI DÜZENLEME

* EYT DÜZENLEMESİ TOPLAM 5 MİLYON ÇALIŞANI KAPSIYOR

* HERKES YAŞA TAKILMADAN EMEKLİ OLMA HAKKINA SAHİP

* PRİM GÜNÜ VE ÇALIŞMA SÜRESİNİ DOLDURAN EMEKLİ OLACAK

* 8 EYLÜL 1999'DAN BERİ SİGORTALI OLANLAR EMEKLİ OLACAK

* ÇALIŞAN EMEKLİ İÇİN 5 PUAN DESTEK PRİMİ VERİLECEK

* TAŞERONDAN KADROYA GEÇENE EMEKLİLİK ŞARTI KALKIYOR

* EN GEÇ HAFTAYA SALI YA DA ÇARŞAMBA YASALAŞACAK

* ŞUBATTA BAŞVURAN EYT'LİLER MARTTA MAAŞLARINI ALACAK

EYT YASASI MECLİS'TE

* Kimler hemen emekli olabilecek?

* Ne zaman başvuru yapılacak?

* Başvuru için bir süre sınırı var mı?

* EYT kapsamında olanlar hangi statüden emekli olacak?

* 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar EYT olacak mı?

* Kimlerin askerlik borçlanması EYT'li yapar?

* Doğum borçlanması yapmak hangi hallerde sigorta başlangıcını geriye çeker?

* Gurbetçiler nasıl EYT'li olur?

* Ne kadar borçlanma yapılmalı?

* İlk maaş ne zaman alınacak?

* EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi?

* Taşeron işçiler çalışmaya devam edebilecek mi?

* SSK'lılara işe giriş tarihine göre kaç gün prim gerekiyor?

SSK'LI ERKEKLER

İşe başlama tarihi Prim günü

09.09.1976 ve öncesi 5000

09.09.1976-23.05.1979 5000

24.05.1979-23.11.1980 5000

24.11.1980-23.05.1982 5075

24.05.1982-23.11.1983 5150

24.11.1983-23.05.1985 5225

24.05.1985-23.11.1986 5300

24.11.1986-23.05.1988 5375

24.05.1988-23.11.1989 5450

24.11.1989-23.05.1991 5525

24.05.1991-23.11.1992 5600

24.11.1992-23.05.1994 5675

24.05.1994-23.11.1995 5750

24.11.1995-23.05.1997 5825

24.05.1997-23.11.1998 5900

24.11.1998-08.09.1999 5975

SSK'LI KADINLAR

İşe başlama tarihi Prim günü

01.04.1981 ve öncesi 5000

01.04.1981-08.09.1981 5000

09.09.1981-23.05.1984 5000

24.05.1984-23.05.1985 5000

24.05.1985-23.05.1986 5075

24.05.1986-23.05.1987 5150

24.05.1987-23.05.1988 5225

24.05.1988-23.05.1989 5300

24.05.1989-23.05.1990 5375

24.05.1990-23.05.1991 5450

24.05.1991-23.05.1992 5525

24.05.1992-23.05.1993 5600

24.05.1993-23.05.1994 5675

24.05.1994-23.05.1995 5750

24.05.1995-23.05.1996 5825

24.05.1996-23.05.1997 5900

24.05.1997-23.05.1998 5975

24.05.1998-23.05.1999 5975

24.05.1999-08.09.1999 5975

MECLİS SÜRECİ NASIL İŞLER?

*Yasa Plan Bütçe Komisyon'una gelecek

*Burada görüşmeler ile yasaya son şekli verilecek

*Genel Kurul'da görüşülüp oylanacak

*Cumhurbaşkanı imzalayacak

*Resmi gazetede yayımlanacak

*Başvuru süreci başlayacak