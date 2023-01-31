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EYT’de merak edilen sorular! 4 maddelik yasa teklifinde hangi düzenlemeler var?
Milyonlarca insanın beklediği EYT düzenlemesi dün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Düzenlemenin perşembe günü komisyonda görüşülmesi ve önümüzdeki hafta Genel Kurul'da görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Yasanın çıkmasının ardından başvuru yapanlar mart ayında ilk maaşlarını alabilecek. Prim günü 5 binden başlayıp 5 bin 975'e kadar çıkabilecek.
4 maddeden oluşan teklifte taşerondan kadroya geçenlerin emeklilik şartı kaldırıldı. Düzenlemeden ilk etapta 2 milyon 250 bin vatandaş zaman içerisinde ise 5 milyon vatandaş faydalanacak. Tüm vatandaşlar yaşa takılmadan emekli olabilecek. Çalışan emekliler için 5 puan destek primi verilecek. Teklifin ayrıntıları A Haber canlı yayınında Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem değerlendirdi.
MECLİS'E SUNULAN EYT TEKLİFİNDE NE VAR?
* 4 MADDEDEN OLUŞAN SADE VE KAPSAMLI DÜZENLEME
* EYT DÜZENLEMESİ TOPLAM 5 MİLYON ÇALIŞANI KAPSIYOR
* HERKES YAŞA TAKILMADAN EMEKLİ OLMA HAKKINA SAHİP
* PRİM GÜNÜ VE ÇALIŞMA SÜRESİNİ DOLDURAN EMEKLİ OLACAK
* 8 EYLÜL 1999'DAN BERİ SİGORTALI OLANLAR EMEKLİ OLACAK
* ÇALIŞAN EMEKLİ İÇİN 5 PUAN DESTEK PRİMİ VERİLECEK
* TAŞERONDAN KADROYA GEÇENE EMEKLİLİK ŞARTI KALKIYOR
* EN GEÇ HAFTAYA SALI YA DA ÇARŞAMBA YASALAŞACAK
* ŞUBATTA BAŞVURAN EYT'LİLER MARTTA MAAŞLARINI ALACAK
EYT YASASI MECLİS'TE
* Kimler hemen emekli olabilecek?
* Ne zaman başvuru yapılacak?
* Başvuru için bir süre sınırı var mı?
* EYT kapsamında olanlar hangi statüden emekli olacak?
* 8 Eylül 1999'dan sonra sigortalı olanlar EYT olacak mı?
* Kimlerin askerlik borçlanması EYT'li yapar?
* Doğum borçlanması yapmak hangi hallerde sigorta başlangıcını geriye çeker?
* Gurbetçiler nasıl EYT'li olur?
* Ne kadar borçlanma yapılmalı?
* İlk maaş ne zaman alınacak?
* EYT'liler çalışmaya devam edebilecek mi?
* Taşeron işçiler çalışmaya devam edebilecek mi?
* SSK'lılara işe giriş tarihine göre kaç gün prim gerekiyor?
SSK'LI ERKEKLER
İşe başlama tarihi Prim günü
09.09.1976 ve öncesi 5000
09.09.1976-23.05.1979 5000
24.05.1979-23.11.1980 5000
24.11.1980-23.05.1982 5075
24.05.1982-23.11.1983 5150
24.11.1983-23.05.1985 5225
24.05.1985-23.11.1986 5300
24.11.1986-23.05.1988 5375
24.05.1988-23.11.1989 5450
24.11.1989-23.05.1991 5525
24.05.1991-23.11.1992 5600
24.11.1992-23.05.1994 5675
24.05.1994-23.11.1995 5750
24.11.1995-23.05.1997 5825
24.05.1997-23.11.1998 5900
24.11.1998-08.09.1999 5975
SSK'LI KADINLAR
İşe başlama tarihi Prim günü
01.04.1981 ve öncesi 5000
01.04.1981-08.09.1981 5000
09.09.1981-23.05.1984 5000
24.05.1984-23.05.1985 5000
24.05.1985-23.05.1986 5075
24.05.1986-23.05.1987 5150
24.05.1987-23.05.1988 5225
24.05.1988-23.05.1989 5300
24.05.1989-23.05.1990 5375
24.05.1990-23.05.1991 5450
24.05.1991-23.05.1992 5525
24.05.1992-23.05.1993 5600
24.05.1993-23.05.1994 5675
24.05.1994-23.05.1995 5750
24.05.1995-23.05.1996 5825
24.05.1996-23.05.1997 5900
24.05.1997-23.05.1998 5975
24.05.1998-23.05.1999 5975
24.05.1999-08.09.1999 5975
MECLİS SÜRECİ NASIL İŞLER?
*Yasa Plan Bütçe Komisyon'una gelecek
*Burada görüşmeler ile yasaya son şekli verilecek
*Genel Kurul'da görüşülüp oylanacak
*Cumhurbaşkanı imzalayacak
*Resmi gazetede yayımlanacak
*Başvuru süreci başlayacak