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EYT Yasa Teklifi Meclis'te

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.01.2023 14:24
Emeklilikte yaşa takılanlar için yasa teklifinin şartları belli oldu ve dün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. TBMM’de bundan sonraki sürecin nasıl işleyeceği ile ilgili takvimi A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
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