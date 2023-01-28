EYT teklifi Pazartesi Meclis’te

EYT'lilerin merak ile beklediği tarih açıklandı. Teklif hafta başı açıklanacak, ardından Meclis Başkanlığına sunulacak. Toplamda 5 maddeden oluşacak EYT teklifi. Peki, teklifte açıklanandan farklı bir düzenleme olacak mı? Maaş hesaplaması nasıl yapılacak? EYT Askerlik ve Doğum Borçlanması nasıl olacak? Detayları canlı yayın konuğumuz Sosyal Güvenlik Uzmanı Ali Duman aktardı.