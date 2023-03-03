03 Mart 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları EYT Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

EYT Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 03.03.2023 02:28
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.
EYT Resmi Gazete’de
EYT Resmi Gazete'de
İYİ Parti’de olağanüstü topantı
İYİ Parti'de olağanüstü topantı
CHP’den İYİ Parti’ye yeni tehdit
CHP'den İYİ Parti'ye yeni tehdit
İşte CHP ve İYİ Parti’nin anketlerdeki son oy oranı!
İşte CHP ve İYİ Parti'nin anketlerdeki son oy oranı!
İsmail Saymaz 6’lı masadaki kavgayı anlattı
İsmail Saymaz 6'lı masadaki kavgayı anlattı
Fondaş medya İYİ Parti’ye savaş açtı!
Fondaş medya İYİ Parti'ye savaş açtı!
Kemalci medyadan İYİ Parti’ye sert tepki: Hayal
Kemalci medyadan İYİ Parti'ye sert tepki: "Hayal"
İsmail Saymaz: İYİ Parti yoluna ayrı devam edebilir
İsmail Saymaz: İYİ Parti yoluna ayrı devam edebilir
İYİ Partili Usta: Uzlaşı olsa aday açıklanırdı
İYİ Partili Usta: Uzlaşı olsa aday açıklanırdı
Erandaç’tan 6’lı koalisyon yorumu
Erandaç'tan 6'lı koalisyon yorumu
Altılı koalisyonun adayı kim olacak?
Altılı koalisyonun adayı kim olacak?
TOKİ konutları için ilk kazma vuruldu!
TOKİ konutları için ilk kazma vuruldu!
Daha Fazla Video Göster