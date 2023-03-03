03 Mart 2023, Cuma
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EYT Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi
Emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Detayları A Haber editörü Hakan Bacaksız aktardı.