EYT mesaisi bugün başlıyor

Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle 3 hafta ara verdiği çalışmalarına bugün başlıyor. Genel kurulun ilk gündemi EYT. Ancak, gündemde başka önemli konular da var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.