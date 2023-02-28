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EYT mesaisi bugün başlıyor

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Giriş: 28.02.2023 15:40
Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem sebebiyle 3 hafta ara verdiği çalışmalarına bugün başlıyor. Genel kurulun ilk gündemi EYT. Ancak, gündemde başka önemli konular da var. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
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