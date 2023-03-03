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EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi Deprem bölgesinde yoğunluk var mı?

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Giriş: 03.03.2023 13:32
Resmi Gazete'de yayımlanan EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi. Başvurular süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten yapılıyor. Deprem bölgesinde Sosyal Güvenlik Kurumlarının önlerinde yoğunluk var mı? O noktadan son gelişmeleri Barış Türel aktardı.
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