EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi Deprem bölgesinde yoğunluk var mı?

Resmi Gazete'de yayımlanan EYT düzenlemesi yürürlüğe girdi. Başvurular süre sınırı olmaksızın, SGK ve e-Devlet'ten yapılıyor. Deprem bölgesinde Sosyal Güvenlik Kurumlarının önlerinde yoğunluk var mı? O noktadan son gelişmeleri Barış Türel aktardı.

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