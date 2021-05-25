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EYP ile tuzaklanan mağara imha edildi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Yıldırım operasyon bölgesinde gerçekleştirilen arama-tarama faaliyetlerinde girişinde tuzaklanmış 2 adet EYP bulunan, tek odalı bir mağaranın imha edildiğini duyurdu.
Mağarada yapılan aramada, 31 adet el bombası, 10 adet elektrikli fünye, 8 adet EYP ana imla hakkı, 4 adet sevk fişeği, 2 adet RPG-7 anti tank mühimmatı, 2 Adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 50 metre infilaklı fitil ve yaklaşık 300 metre EYP yapımında kullanıldığı değerlendirilen kablo ele geçirildi.
Tespit edilen malzemeler ve mağara METİ Timleri tarafından imha edildi.