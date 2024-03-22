22 Mart 2024, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte kazayı duyduğu an! Nasıl reaksiyon verdi?

Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte kazayı duyduğu an! Nasıl reaksiyon verdi?

ahaber.com.tr
Aslı Bilger Kutludağ
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 22.03.2024 09:38
Güncelleme:22.03.2024 09:39
Eyüpsultan'da 5 kişiyi ezerek Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olan Timur Cihantimur hakkında süreç devam ederken katilin annesi Eylem Tok'un kaza gününe ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Timur Cihantimur kazadan önce annesiyle restoranda yemek yediği görüldü. Daha sonra aracıyla yola çıkan ve kaza yapan Cihantimur hemen annesi Eylem Tok'u ararken Tok'un panik içinde yemek yediği restorandan ayrıldığı görülüyor. Olaya ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri yayınlanırken Tok'un olay yerine gidiş anları da tespit edildi. İşte detaylar...
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Eylem Tok’un kazayı duyduğu an!
Eylem Tok'un kazayı duyduğu an!
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
İstanbul yeni güne nasıl başlıyor?
6’lı masa itirafı: Dümen çevirdiler
6’lı masa itirafı: Dümen çevirdiler
Bir organize suç çetesi daha çökertildi
Bir organize suç çetesi daha çökertildi
Terör partisi DEM’in ortağı Özgür Özel’den jandarmamıza alçak iftira: Sandık görevlilerini darp edip.. | Tepkiler çığ gibi...
Terör partisi DEM'in ortağı Özgür Özel'den jandarmamıza alçak iftira: "Sandık görevlilerini darp edip.." | Tepkiler çığ gibi...
İmamoğlu’nu tiye alan animasyon!
İmamoğlu'nu tiye alan animasyon!
CHP’nin ’Para Kuleleri’ skandalında yeni perde!
CHP'nin 'Para Kuleleri' skandalında yeni perde!
Özgür Özel’den yetersizlik itirafı
Özgür Özel'den yetersizlik itirafı
Özgür Özel ile Deniz Zeyrek canlı yayında birbirine girdi
Özgür Özel ile Deniz Zeyrek canlı yayında birbirine girdi
CHP’de milyonluk para ağı: Merkezinde İmamoğlu var!
CHP'de milyonluk para ağı: Merkezinde İmamoğlu var!
Adana için projelerini A Haber’de anlattı
Adana için projelerini A Haber'de anlattı
CHP’nin çadırı skandalı! İçini gören şoke oluyor
CHP'nin çadırı skandalı! İçini gören şoke oluyor
Daha Fazla Video Göster