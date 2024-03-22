Eylem Tok ve Timur Cihantimur'un yeni görüntüleri ortaya çıktı! İşte kazayı duyduğu an! Nasıl reaksiyon verdi?

Eyüpsultan'da 5 kişiyi ezerek Murat Aci'nin hayatını kaybetmesine neden olan Timur Cihantimur hakkında süreç devam ederken katilin annesi Eylem Tok'un kaza gününe ilişkin yeni görüntüleri ortaya çıktı. Timur Cihantimur kazadan önce annesiyle restoranda yemek yediği görüldü. Daha sonra aracıyla yola çıkan ve kaza yapan Cihantimur hemen annesi Eylem Tok'u ararken Tok'un panik içinde yemek yediği restorandan ayrıldığı görülüyor. Olaya ilişkin güvenlik kameraları görüntüleri yayınlanırken Tok'un olay yerine gidiş anları da tespit edildi. İşte detaylar...

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