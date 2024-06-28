Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek mi?

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan Timur Cihantimur ve anne Eylem Tok'un firar ettiği ABD'de gözaltına alındığı anların görüntüsü ortaya çıktı. ABD polisinin vücut kamerası tarafından kaydedilen görüntülerde Cihantimur'un gözaltına alınıp elleri kelepçeli halde ekip otosuna bindirildiği anlar yer aldı. Öte yandan 17 yaşındaki oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un Türkiye'ye iadesine ilişkin ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan adım geldi. Murat Aci'nin ailesi de ATV Haber’e özel açıklamalarda bulundu. Peki Eylem Tok ve oğlu Türkiye'ye iade edilecek mi?

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