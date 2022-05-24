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Eylem hazırlığındaki DEAŞ’lı canlı bomba İstanbul'da yakalandı

ahaber.com.tr
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Giriş: 24.05.2022 14:08
Eylem hazırlığındaki DEAŞ'lı terörist İstanbul'un Küçükçekmece ilçesinde yakalandı. İstanbul'da DEAŞ'ın diğer üyelerine yönelik yapılan eş zamanlı operasyonlarda da 4 kişi gözaltına alındı.
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