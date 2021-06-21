21 Haziran 2021, Pazartesi
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
"Evler ne kadar sağlam?" Binaların beton testi nasıl yapılıyor? Bina dayanıklılık testi nedir?
İstanbul'daki 3 virgül 9'luk deprem sonrası akıllara yine "Evler ne kadar sağlam?" sorusu geldi. Muhabirimiz de bu sorunun cevabının alındığı beton test laboratuvarlardan birine girdi! A Haber muhabiri Esra Keskin ve konuğu Yapı Denetim Uzmanı Mehmet Uygun detayları canlı yayında aktardı.