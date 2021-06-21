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"Evler ne kadar sağlam?" Binaların beton testi nasıl yapılıyor? Bina dayanıklılık testi nedir?

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.06.2021 12:06
Güncelleme:21.06.2021 12:07
İstanbul'daki 3 virgül 9'luk deprem sonrası akıllara yine "Evler ne kadar sağlam?" sorusu geldi. Muhabirimiz de bu sorunun cevabının alındığı beton test laboratuvarlardan birine girdi! A Haber muhabiri Esra Keskin ve konuğu Yapı Denetim Uzmanı Mehmet Uygun detayları canlı yayında aktardı.
Binaların beton testi nasıl yapılıyor?
Binaların beton testi nasıl yapılıyor?
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