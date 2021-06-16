Evleneceklere müjde! Düğünlerde yeni dönem

Kovid-19 tedbirleri kapsamında 1 Haziran'da başlayan kademeli normalleşme sürecinin ikinci etabında nikah törenleri ve düğünlere ilişkin yiyecek-içecek ikramı ile azami davetli sayısına ilişkin kısıtlamalar sona erdi. Kapalı alanlarda yapılacak nikah merasimi ve düğünlerde kişi başına en az 6 metrekare alan bırakılması kaydıyla azami katılımcı sınırı uygulanmayacak. Nişan ve kına gibi etkinliklere ise 1 Temmuz'dan sonra izin verilecek. Detayları A Haber Muhabiri Ece Altuğ aktardı.

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