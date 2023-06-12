Evlat nöbetine bir aile daha katıldı! Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 359'a yükseldi

Diyarbakır annelerinin direnişi sürüyor. Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Evlat nöbetindeki aile sayısı 359'a yükseldi. Şu ana kadar 42 aile evladına kavuştu. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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