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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı! Diyarbakır'da evlat nöbetindeki aile sayısı 359'a yükseldi

A Haber
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Giriş: 12.06.2023 14:56
Diyarbakır annelerinin direnişi sürüyor. Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine bir aile daha katıldı. Evlat nöbetindeki aile sayısı 359'a yükseldi. Şu ana kadar 42 aile evladına kavuştu. Detayları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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