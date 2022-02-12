Evlat nöbetine bir aile daha katıldı! Aile sayısı 261 oldu

Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il başkanlığı binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı. Eyleme katılan aile sayısı 261 oldu. Yürekli annelerin eylemi 893'üncü gününde sürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.

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