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Evlat nöbetine bir aile daha katıldı! Aile sayısı 261 oldu

A Haber
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Giriş: 12.02.2022 13:40
Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP il başkanlığı binası önündeki oturma eylemine bir aile daha katıldı. Eyleme katılan aile sayısı 261 oldu. Yürekli annelerin eylemi 893'üncü gününde sürüyor. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz aktardı.
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