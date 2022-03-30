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Evlat nöbetine 5 aile daha katıldı! Aile sayısı 279'a yükseldi

A Haber
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Giriş: 30.03.2022 13:30
Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti genişliyor. Diyarbakır'daki eyleme 5 aile daha katıldı. Evlat nöbetine katılan aile sayısı 279'a yükseldi. HDP il binası önündeki anneler 940 gündür eylemde. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz anlattı.
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