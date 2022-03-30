30 Mart 2022, Çarşamba
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
-
Diziler
- Yalnız Kurt
- Hakim
- Adı Sevgi
- Destan
- Kalp Yarası
- Kuruluş Osman
- Bir Zamanlar Çukurova
- Kardeşlerim
- Atv Eski Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Evlat nöbetine 5 aile daha katıldı! Aile sayısı 279'a yükseldi
Diyarbakır’da HDP İl Başkanlığı önünde devam eden evlat nöbeti genişliyor. Diyarbakır'daki eyleme 5 aile daha katıldı. Evlat nöbetine katılan aile sayısı 279'a yükseldi. HDP il binası önündeki anneler 940 gündür eylemde. Ayrıntıları A Haber muhabiri Sinan Yılmaz anlattı.